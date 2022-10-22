В Казани вырос спрос на товары и услуги для обустройства жилья

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Татарстане, как в целом и по России, в последнее время активно растет спрос на обустройство жилья. Жители чаще интересуются покупкой предметов интерьера и мебели, а также услугами по ее изготовлению, говорится в исследовании «Авито» (есть в распоряжении редакции «Реального времени»).

В III квартале этого года продажи мебели в Казани выросли на 10% по сравнению со предыдущими тремя месяцами.

Средняя стоимость предмета мебели на платформе в городе составила 5 510 рублей.

Мебелью с самым заметным ростом продаж стали компьютерные столы и кресла — их покупали на 49% активнее, чем во II квартале 2022-го.

Спрос на услуги изготовления мебели по индивидуальному заказу в Казани вырос на 43%, а на реставрацию винтажных изделий и ретро-мебели — на 31%.

Востребованность услуг мастеров по сборке мебели в столице Татарстан увеличилась на 41%, а услуг грузчиков — на 17%.

В III квартале россияне активнее всего покупали шкафы, комоды и стеллажи, кровати, диваны и кресла. Также специалисты отметили повышение спроса и на кухонные гарнитуры. На 49% вырос спрос на компьютерные столы.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы стали на 43% активнее заказывать услуги по изготовлению мебели на заказ. Спрос растет, в частности, на изготовление мягкой мебели: с июля по сентябрь диваны по индивидуальным эскизам заказывали на 31% чаще, а кровати — на 185%.



Вырос и спрос на услуги специалистов по сборке мебели (+41%), средняя цена за услугу составила 110 рублей. Востребованы оказались и услуги грузчиков: спрос в столице Татарстана вырос на 17%, средняя цена за услугу в городе составила 300 рублей в час.

Жители Казани летом заказывали мебель у локальных мастеров через интернет на 34% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число предложений от специалистов в Казани выросло на 64%, по России — на 28%. Чаще всего россияне заказывали у профессионалов кровати (+43%), диваны (+30%) и кухонные гарнитуры (+29%).

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Илина Хакимова