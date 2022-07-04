Жители Казани в июне стали заказывать мебель у локальных мастеров на 34% чаще

Фото: Роман Хасаев (архив)

Жители Казани в июне стали заказывать мебель у локальных мастеров через интернет на 34% чаще. Об этом говорится в исследовании «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»).



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число предложений от специалистов в Казани выросло на 64%, по России — на 28%. Чаще всего россияне заказывали у профессионалов кровати (+43%), диваны (+30%) и кухонные гарнитуры (+29%). Средние цены на изготовление напрямую зависят от материала и сложности изготавливаемого предмета.

Самой популярной услугой в первый месяц лета стала сборка ранее купленной мебели: в Казани спрос на нее вырос на 66%, в России — на 29%, а количество объявлений от специалистов в этой категории за год выросло на 119% в регионе и на 49% в России.



Фото: Роман Хасаев (архив)

В апреле и мае этого года в Казани стали на 18% чаще покупать товары для ремонта и строительства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По словам руководителя категории «Строительство и мебель» в «Авито» Ильи Адамского, весной и в начале лета наблюдался всплеск интереса к строительству и ремонту по всей России. Во многом этому поспособствовало распространение льготной ипотеки на возведение частных домов, а также переключение с путешествий на обустройство своих загородных участков.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко