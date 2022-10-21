Минниханов поручил организовать отдых детей на осенних каникулах

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать детский отдых на период осенних каникул. Об этом было сказано в ходе совещания в Доме правительства республики.

— В это время мы должны организовать отдых для наших школьников. Это касается культурно-массовых и спортивных мероприятий. Также особое внимание следует уделить обеспечению безопасности детей, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководителям республиканских Минобрнауки, Минмолодежи, Минспорта, Минкультуры совместно с главами районов и во взаимодействии с МВД нужно организовать соответствующую работу.



Начальник отдела дополнительного образования детей Минобрнауки республики Айгуль Кашапова в конце сентября сообщала, что в осенние каникулы отдыхом в пришкольных лагерях дневного пребывания планируется охватить 12 780 детей.



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Татьяна Леухина