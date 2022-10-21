Дмитрий Песков: конкретной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации пока нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он напомнил, что 14 октября Владимир Путин говорил о том, что мобилизация может завершиться примерно за две недели.

— Могу напомнить вам слова президента о предположительных сроках окончания мобилизации, о которых президент сказал в Астане, когда общался с прессой... Какой-то более точной даты нет, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Также Песков отметил, что делать выводы по мобилизации преждевременно, так как она все еще продолжается в некоторых регионах страны.

— Пока делать какие-то выводы преждевременно. Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс (частичной мобилизации) на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается. Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся, давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране, — подчеркнул он.

Говоря о случаях отправки в зону боевых действий военных без должной подготовки призванных в рамках частичной мобилизации, Песков заявил, что такие случаи будут проверяться.

— Вы знаете, эти вопросы непосредственно в компетенции Минобороны. Мы не в курсе деталей, но все мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник власти Москвы и Подмосковья заявили о завершении мобилизации. Всего о выполнении плана Минобороны сообщили уже больше 40 из 85 участвующих в этой работе регионов.

Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.



В прошлую пятницу президент России Владимир Путин объявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия завершатся. По его данным, в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек из 300 тысяч. 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч — выполняют боевые задачи.

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Максим Кокунин