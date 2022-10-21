В Казани протестируют новый трамвай из Ижевска
В трамвайном депо МУП «Метроэлектротранс» готовы к тестовой обкатке трамвая Т-3К-Иж-Н с частично пониженным уровнем пола, который производится в Ижевске на базе трамвайного депо МУП «ИжГЭТ». В течение недели его планируется обкатать на разных городских маршрутах. Сегодня его выпустят на маршрут №7 с 15.00.
О тестировании вагона на маршрутах столицы Татарстана гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов и генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков договорились на международной выставке «Дорога 2022», которая проходила в Казани. По окончании выставки транспорт перевезли в трамвайное депо города, где начали подготовительные работы для выпуска на линию.
20 октября обучили трех водителей, которые будут обкатывать вагон на разных маршрутах Казани. Мастер производственного участка МУП «ИжГЭТ» Лариса Корепанова подготовила подробную инструкцию о вагоне. В ночь на 21 октября вагон обкатали по маршруту №5.
Вагон Ижевского производства модернизирован на основе чешских трамваев «Татра Т-3». У него низкий уровень пола в средней части вагона, что облегчает высадку и посадку пассажиров с колясками и маломобильных граждан. Вместимость вагона: 31 сидячее и 106 стоячих мест.
На этой неделе работники МУП «Метроэлектротранс» заменили рельсошпальные решетки на участке улицы О. Кошевого по направлению к Северному вокзалу. После обкатки участка тестовым вагоном, на нем открыли движение трамваев №1, 6 и №8.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым