В Казани протестируют новый трамвай из Ижевска

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В трамвайном депо МУП «Метроэлектротранс» готовы к тестовой обкатке трамвая Т-3К-Иж-Н с частично пониженным уровнем пола, который производится в Ижевске на базе трамвайного депо МУП «ИжГЭТ». В течение недели его планируется обкатать на разных городских маршрутах. Сегодня его выпустят на маршрут №7 с 15.00.

О тестировании вагона на маршрутах столицы Татарстана гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов и генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков договорились на международной выставке «Дорога 2022», которая проходила в Казани. По окончании выставки транспорт перевезли в трамвайное депо города, где начали подготовительные работы для выпуска на линию.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

20 октября обучили трех водителей, которые будут обкатывать вагон на разных маршрутах Казани. Мастер производственного участка МУП «ИжГЭТ» Лариса Корепанова подготовила подробную инструкцию о вагоне. В ночь на 21 октября вагон обкатали по маршруту №5.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Вагон Ижевского производства модернизирован на основе чешских трамваев «Татра Т-3». У него низкий уровень пола в средней части вагона, что облегчает высадку и посадку пассажиров с колясками и маломобильных граждан. Вместимость вагона: 31 сидячее и 106 стоячих мест.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

На этой неделе работники МУП «Метроэлектротранс» заменили рельсошпальные решетки на участке улицы О. Кошевого по направлению к Северному вокзалу. После обкатки участка тестовым вагоном, на нем открыли движение трамваев №1, 6 и №8.



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Максим Кокунин