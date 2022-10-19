Движение трамваев №1, 6, 8 в Казани восстановлено

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Работники МУП «Метроэлектротранс» провели работы по замене рельсошпальных решеток на участке улицы О. Кошевого по направлению к Северному вокзалу. После обкатки участка тестовым вагоном, движение трамваев №1, 6, 8 было открыто.

Так, сегодня ночью служба путевого хозяйства наземного транспорта заменила 7 из 9 решеток, выполнила подъемку, подбивку, сварку и шлифовку пути, после чего уложила щебень.

Две оставшиеся решетки специалисты заменят также ночью на этой неделе, для движения трамваев участок повторно закрывать не будут, уточнили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Движение трамваев по данному участку было закрыто с 21.00 18 октября. Провести работы было решено из-за изношенного состояния рельсов и шпал на расстоянии 100 метров. Сотрудники службы путевого хозяйства планируют заменить девять рельсошпальных решеток.

Напомним, на балансе предприятия находятся 132 километра трамвайных путей, из них с предельным износом — 70 километров. Ежедневно сотрудники службы путевого хозяйство наземного транспорта поддерживают пути в нормативном состоянии, тем не менее остаются участки, которые требуют капитальных вложений, а это более чем 3,5 млрд рублей.



Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В сентябре «Метроэлектротранс» Казани подвел итоги работы службы путевого хозяйства наземного транспорта за летние месяцы 2022 года. Из наиболее значимых — переустройство трамвайных путей по улице Бурхана Шахиди — заменен 271 метр рельсошпальной решетки, а также установлено 168 путевых тяг.

Кроме того, большой объем работы был выполнен при строительстве постоянных трамвайных путей по проспекту Победы от ул. Минской до ул. Академика Завойского. Уложено 523 метра рельсошпальной решетки постоянных путей и демонтирован 761 метр объездных, установлено восемь температурных компенсаторов и 208 путевых тяг.



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Максим Кокунин