Исследование: почти половина жителей Казани считают свой город дорогим

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В 2022 году количество жителей Казани, которые считают свой город дорогим заметно уменьшилось. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Дорогой столицу Татарстан считают 45% опрошенных граждан, что на 13 п.п. меньше, чем в 2021-м. Еще 40% не относят Казань к дорогим мегаполисам. В пятерку самых серьезных расходов жителей входит жилье, продукты питания, жилищно-коммунальные услуги, проезд на общественном транспорте и бензин.

Чаще всего дорогим городом считают свой город москвичи: в этом убеждены 6 из 10 респондентов. На втором месте — столица Башкирии (57% уфимцев). На третьем месте расположился Краснодар (51% жителей).

Чуть реже о высокой стоимости товаров и услуг говорят в Санкт-Петербурге (49%), Ростове-на-Дону, Волгограде (по 48%) и Екатеринбурге (47%). В середине рейтинга помимо Казани также находятся Красноярск (по 45%), Омск и Нижний Новгород (по 41%), Самара и Новосибирск (по 40% соответственно). Меньше всех считают свои города дорогими жители Воронежа и Перми (36% и 35%). Замыкает рейтинг Челябинск (24%).

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году Казань оказалась лидером в рейтинге городов, жители которых довольны городской инфраструктурой и благоустройством. Так считают 55% опрошенных жителей.

Второе место — у Уфы, за нее проголосовали 52% респондентов. Третье место заняла Москва, инфраструктурой здесь довольны 50%. Замкнули топ-5 Санкт-Петербург (35%) и Волгоград (34%).



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Максим Кокунин