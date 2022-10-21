Главное о коронавирусе на 21 октября: отмена ПЦР для прибывших россиян, отличающие грипп от COVID-19 тесты

В Татарстане от COVID-19 впервые с 20 сентября умер человек

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 161 человека. Всего на 21 октября в республике зарегистрировано 186 009 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 181 900 человек, за минувшие сутки — 158. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — один. Госпитализировали еще 41 человека.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету заявил: «Сейчас по России отменены почти все ранее введенные коронавирусные ограничения. Вместе с тем гражданам следует внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты».

Впервые с 20 сентября в Татарстане выявили случай смерти от коронавируса. Всего от COVID-19 умерло 2 005 человек.

В Липецкой области отменили обязательную вакцинацию

За последние сутки в России выявили 9 761 случай коронавируса, выздоровели 15 672 человека. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 354 915, а выздоровевших — до 20 693 493. Госпитализировали за сутки 1 413 человек.



Умерли 93 россиянина за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 389 359 человек.

В Кабардино-Балкарию поступили первые назальные вакцины «Спутник V». Такие вакцины являются двухкомпонентными и вводятся так же, как инъекционные — с интервалом в три недели. «В Кабардино-Балкарии появилась возможность вакцинации от новой коронавирусной инфекции посредством интраназального введения препарата. Закуплены 36 тысяч насадок-распылителей, которые уже распределены во все прививочные пункты республики», — сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Для россиян, прибывших из-за рубежа, отменяется обязательная сдача ПЦР-теста на коронавирус. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Правило также распространяется и на непривитых граждан страны.

В Самаре хотят применить опыт оперативного штаба, созданного во время пандемии коронавируса, в работе нового штаба. Он образован после указа президента России. «Коллеги, опыт такой штабной работы у нас есть: и в период коронавирусных ограничений, и повышенной готовности, и мобилизации. Я уверен, что накопленный опыт предыдущего периода мы сможем успешно применить и в этой особой обстановке», — отметил губернатор области Дмитрий Азаров на первом заседании оперштаба.

В Липецкой области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп лиц. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Обязательная вакцинация в регионе была введена в сентябре 2021 года и распространялась на работников некоторых сфер.



Фото: realnoevremya.ru

В Катаре впервые с начала пандемии коронавируса отменили обязательное ношение масок в общественном транспорте

В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 626 891 142 раза, 6 575 653 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 150 321). На второй строчке — Индия (44 638 636), на третьей — Франция (36 692 887), на четвертой — Германия (35 098 062), на пятой — Бразилия (34 771 320).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 067 190). За ними следуют Бразилия (687 423), Индия (528 953), Россия (381 402, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 305).



За время пандемии было сделано 12 818 687 570 инъекций вакцины против коронавируса.

В испанские аптеки поступили тесты, отличающие коронавирус от гриппа. В газете El País сообщают, что принцип их работы не изменился. Для выявления диагноза требуется взять мазок слизистой, смешать его с реагентом и закапать полученную жидкость в специальное окошко. При этом медики предупреждают, что отрицательный результат не означает, что в организме нет вируса. Это зависит от инкубационного периода.



В Катаре впервые с начала пандемии коронавируса отменили обязательное ношение масок в общественном транспорте. Правило вступает в силу 23 октября и распространяется как на граждан страны, так и на приезжих. Однако такая мера остается обязательной для посещения медицинских учреждений и для работников сферы обслуживания.

В скором времени могут возобновиться прямые рейсы из Москвы на Бали. Они прерывались в связи с пандемией коронавируса. Это будет зависеть от решения ряда вопросов с авиакомпаниями. Посол Индонезии в России Хосе Таварес напомнил в интервью с ТАСС, что раньше самолеты летали из Москвы на Бали без пересадок. Однако из-за пандемии авиасообщение прекратилось.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил использовать часть средств из европейского фонда устойчивости, который был создан во время пандемии коронавируса, на борьбу с энергокризисом. По словам Шольца, из него потрачено лишь 20%. «Здесь в наличии еще есть свыше 600 миллиардов евро, которые могут укрепить наши экономики и использоваться для расширения возобновляемых источников», — отметил он.

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Елизавета Пуншева