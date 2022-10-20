Жители Казани могут предложить идеи для зимней программы мероприятий на Казанке

Жители столицы Татарстана могут предложить свои идеи для зимней программы мероприятий на Казанке. Казанцы уже представили инициативы о тестировании экотроп, создании аудиовизуального проекта по примеру озера Кабан и проведении серии экологических событий для школьников.

Каждый желающий может отправить заявку до 30 октября по электронной почте: kazankastrategy@gmail.com, пояснила мэрия Казани.

В письме организаторы просят рассказать о себе и о том, почему они должны одобрить именно вашу идею, описать задумку мероприятия (концепцию, цель, аудиторию и охват), указать место и дату проведения события, а также нужно ли финансирование и другая помощь.



Фото: realnoevremya.ru

Один из главных критериев отбора — предложение должно быть максимально реализуемым. Авторы лучших инициатив доработают идею и проведут мероприятие совместно с рабочей группой, сообщает команда программы «Стратегия развития Казанки».

В августе стало известно, что проект по улучшению экологического состояния реки Казанки будет длиться два года. Проект по изучению источников загрязнения реки и их уничтожению является пилотным.



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Илина Хакимова