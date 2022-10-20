СМИ: владелец Zara обсуждает продажу российского бизнеса ливанской группе

Испанская группа Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) обсуждает возможность продажи своих магазинов в России ливанской группе Azadea. Об этом пишет газета Cronica Global.

По ее данным, у Azadea уже есть франшиза Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре. Ливанская группа уже начала собирать команду для проработки вопроса приобретения магазинов испанской сети в России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Inditex должна принять решение относительно своего присутствия в России до 31 января 2023 года. Именно до этой даты группа предусмотрела издержки в размере €216 млн в России и на Украине.

На этой неделе «Коммерсантъ» выяснил, что Inditex может передать бизнес «дружественной» для России стране. Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова выразила мнение, что передача российского бизнеса займет от полугода до года.



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Татьяна Леухина