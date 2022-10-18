«Коммерсантъ»: владелец Zara и Bershka может передать бизнес «дружественной» для России стране
Испанская fashion-группа Inditex — владелец брендов Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius — может передать бизнес «дружественной» для России стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Самарской области.
Суд рассматривает иск владельца самарского ТЦ «Космопорт» к «Зара СНГ». В документах указано, что Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, которую власти России не считают «недружественной». Таким образом бизнес компании может перейти организации из государства Юго-Восточной Азии, Персидского залива или ОАЭ.
Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова считает, что передача российского бизнеса займет от полугода до года. Точные сроки пока неизвестны.
После передачи бизнеса, магазины fashion-группы Inditex могут открыться под другими названиями. Произойдет это не раньше весны 2023 года. Вместе с этим с рынка уйдут такие бренды, как Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.
Напомним, в марте польский ретейлер и производитель одежды LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, объявил о закрытии магазинов в России. После этого свою работу в стране на неопределенный срок прекратили магазины одежды, среди которых Zara, Bershka, H&M и другие. В настоящее время некоторые из брендов начинают восстановили свою работу и открыли магазины в городских ТЦ.
С уходом из России популярных зарубежных брендов дистрибьюторы стараются найти им замену. Например, альтернативой одежде H&M и Zara стала турецкая или британо-турецкая продукция. Правда, в отсутствие прямых поставок ее цена заметно выше: у Mexx — на 20—25%, Ketroy — на 35%, Perspective — на 20%, сообщают эксперты. Также активно стремятся занять освободившиеся торговые площади в российских моллах и другие иностранные компании, но больше половины помещений все равно пустуют. Подробнее — смотрите в видеоматериале «Реального времени».
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