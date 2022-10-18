«Коммерсантъ»: владелец Zara и Bershka может передать бизнес «дружественной» для России стране

Испанская fashion-группа Inditex — владелец брендов Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius — может передать бизнес «дружественной» для России стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Самарской области.

Суд рассматривает иск владельца самарского ТЦ «Космопорт» к «Зара СНГ». В документах указано, что Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, которую власти России не считают «недружественной». Таким образом бизнес компании может перейти организации из государства Юго-Восточной Азии, Персидского залива или ОАЭ.

Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова считает, что передача российского бизнеса займет от полугода до года. Точные сроки пока неизвестны.

Фото: Максим Платонов

После передачи бизнеса, магазины fashion-группы Inditex могут открыться под другими названиями. Произойдет это не раньше весны 2023 года. Вместе с этим с рынка уйдут такие бренды, как Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.

Напомним, в марте польский ретейлер и производитель одежды LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, объявил о закрытии магазинов в России. После этого свою работу в стране на неопределенный срок прекратили магазины одежды, среди которых Zara, Bershka, H&M и другие. В настоящее время некоторые из брендов начинают восстановили свою работу и открыли магазины в городских ТЦ.

С уходом из России популярных зарубежных брендов дистрибьюторы стараются найти им замену. Например, альтернативой одежде H&M и Zara стала турецкая или британо-турецкая продукция. Правда, в отсутствие прямых поставок ее цена заметно выше: у Mexx — на 20—25%, Ketroy — на 35%, Perspective — на 20%, сообщают эксперты. Также активно стремятся занять освободившиеся торговые площади в российских моллах и другие иностранные компании, но больше половины помещений все равно пустуют. Подробнее — смотрите в видеоматериале «Реального времени».

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Максим Кокунин