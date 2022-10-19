В Казани затор на улице Вишневского растянулся почти на три километра

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани затор на улице Вишневского растянулся почти на три километра. Движение затруднено до въезда на мост «Миллениум».

Также в среду вечером затруднено движение на улицах Н. Ершова, Роща Фрунзе, Тихомирнова. Серьезные пробки наблюдаются в центре города — на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Право-Булачной, Татарстан.

Фото: скриншот

Дорожная ситуация оценивается в пять баллов, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

Вчера пробки в Казани достигали 8 баллов. Движение в особенности было затруднено в центре столицы.

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Татьяна Леухина