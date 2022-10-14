В Великобритании букмекеры начали делать ставки на то, что Лиз Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней

Букмекерские компании Великобритании призывают делать ставки в отношении ухода премьер-министра Лиз Трасс со своей должности через 35 дней. Об этом пишут обозреватели Daily Star.

Букмекеры отмечают, что за 35 дней может разложиться салат-латук. Букмекеры поместили фотографию салата рядом с фотографией председателя британского кабмина на одной из трансляций, пишет «Политика Сегодня».



В конце сентября Bloomberg писало, что с тех пор как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра в Великобритании, британские рынки акций и облигаций потеряли не менее 500 миллиардов долларов совокупной стоимости, а доверие инвесторов было подорвано шоковым сокращением налогов на бюджет.



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Татьяна Леухина