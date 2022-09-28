Рынки Великобритании потеряли 500 млрд долларов с приходом к власти Лиз Трасс

С тех пор как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра в Великобритании, британские рынки акций и облигаций потеряли не менее 500 миллиардов долларов совокупной стоимости, а доверие инвесторов было подорвано шоковым сокращением налогов на бюджет, сообщает Bloomberg.

По словам старшего аналитика инвестиционной компании Hargreaves Lansdown, такая ситуация стала следствием действий нового правительства, в результате чего «доверие к Великобритании было подорвано». И только «разворот в политике и сокращение расходов может восстановить оптимизм», резюмировал эксперт.

Согласно данным Bloomberg, в Великобритании было потеряно более 300 миллиардов долларов рыночной капитализации с 5 сентября, когда Трасс была утверждена лидером Консервативной партии. За это время индекс государственных облигаций Великобритании потерял более 160 миллиардов фунтов стерлингов (173 миллиарда долларов) в рыночной стоимости. Ставка по 10-летним государственным облигациям выросла более чем на один процентный пункт и впервые с 2010 года превысила 4%.

Фото: royal.uk

— Великобритания далеко не та надежная пара рук, к которой привыкли инвесторы, сейчас она больше похожа на Дикий Запад, — сказал Дэнни Хьюсон, финансовый аналитик AJ Bell.

Агентство считает, что действия кабинета во главе с Трасс привели к резкой распродаже акций на Лондонской фондовой бирже, спровоцировав инфляцию, которую страна не видела 40 лет.

Лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании 6 сентября 2022 года.



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Илина Хакимова