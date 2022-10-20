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Минобороны: положение российской обороны в Херсонской области восстановлено

14:08, 20.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: положение российской обороны в Херсонской области восстановлено
Фото: скриншот

Положение российской обороны восстановлено после наступления ВСУ на Херсон. Об этом сообщает Минобороны России.

— Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции, — заявили в ведомстве.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Власти Херсонской области сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление на Херсон — в направлении Новая Каменка — Берислав, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он призвал жителей Херсона «максимально быстро эвакуироваться».

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Елизавета Пуншева
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