Минобороны: положение российской обороны в Херсонской области восстановлено
Положение российской обороны восстановлено после наступления ВСУ на Херсон. Об этом сообщает Минобороны России.
— Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции, — заявили в ведомстве.
Власти Херсонской области сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление на Херсон — в направлении Новая Каменка — Берислав, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он призвал жителей Херсона «максимально быстро эвакуироваться».
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