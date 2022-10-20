Президент Татарстана: мы благодарны компании СИБУР за серьезные намерения

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В ходе ежегодного традиционного послания Государственному совету о внутреннем и внешнем положении региона президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил СИБУР «за серьезные намерения». Он заверил, что республика готова оказать поддержку компании для развития производств на ее территории.



— Устойчиво развивается нефтегазохимический комплекс. Компания СИБУР продолжает реализацию инвестпроектов на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе». В их числе модернизация заводов этилена и поликарбонатов, строительство энергогенерирующих мощностей. В 2024 году планируется запуск нового комплекса по производству олефинов ЭП-600, — сообщил Рустам Минниханов.

Он напомнил, что СИБУР и особая экономическая зона «Алабуга» подписали соглашение о создании индустриального парка в Нижнекамске.

— Спектр выпускаемой «Нижнекамскнефтехимом» продукции создает широкие возможности для развития производств в смежных отраслях. Мы благодарны компании СИБУР за серьезные намерения и готовы оказать поддержку для развития производств на территории республики, — заявил президент Татарстана.

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Татьяна Демина