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Рустам Минниханов поручил реформировать государственные СМИ в соответствии с современными требованиями

10:17, 20.10.2022
Рустам Минниханов поручил реформировать государственные СМИ в соответствии с современными требованиями
Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил реформировать государственные СМИ в соответствии с современными требованиями. Поручение он озвучил в ходе обращения с ежегодным посланием Госсовету республики.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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