КАМАЗ в 2023—2025 годах поставит «Газпрому» 420 вахтовых автобусов и 80 передвижных мастерских

Фото: пресс-служба КАМАЗа (архив)

КАМАЗ в 2023—2025 годах поставит «Газпрому» 420 вахтовых автобусов и 80 передвижных мастерских нового модельного ряда, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что компании подписали соглашение о сотрудничестве — по поставке нового модельного ряда продукции с колесной формулой 4х4. Большая часть машин будет произведена в газомоторном исполнении и адаптирована для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

Стоит отметить, что по заказу «Газпрома» автопроизводитель разработал образец новой модели вахтового автобуса — полноприводный КАМАЗ-6250. Среди его особенностей — криогенная топливная система, использующая метан. Также при необходимости он может быть оснащен топливной системой, работающей на сжатом природном газе или дизельном топливе. Образец такой модели был представлен на площадке Петербургского международного газового форума — 2022.

Кроме того, на базе этой модели для «Газпрома» будет разработана передвижная мастерская КАМАЗ-62501.

Фото: Максим Платонов

В конце августа сообщалось, что ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ) займется разработкой и серийным выпуском пассажирских автобусов нового модельного ряда. По словам премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова, новый модельный ряд 42ХХ будет выпускаться до 1 тысячи единиц в год с объемом инвестиций 149 млн рублей. Кроме того, он отметил, что «в Туймазинском промышленном технопарке «Мастер» совместно с КАМАЗом будет реализован проект стоимостью около 1,5 млрд рублей».

В июле челнинский КАМАЗ передал Новосибирску 100 газомоторных автобусов НЕФАЗ. Новые автобусы курсируют на пяти маршрутах. Они оснащены системой обогрева, кондиционерами, видеоконтролем за пассажиропотоком и за безопасностью. Вместимость транспорта — до 84 человек.



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Максим Кокунин