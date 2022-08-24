НЕФАЗ займется выпуском автобусов нового модельного ряда

ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ) займется разработкой и серийным выпуском пассажирских автобусов нового модельного ряда, сообщил в своем telegram–канале премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

По его словам, новый модельный ряд 42ХХ будет выпускаться до 1 тысячи единиц в год с объемом инвестиций 149 млн рублей. Кроме того, он отметил, что «в Туймазинском промышленном технопарке «Мастер» совместно с КАМАЗом будет реализован проект стоимостью около 1,5 млрд рублей».

Речь идет о технопарке, возвести который планируется на освобожденных от производственной деятельности площадях ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Решение о его создании было принято еще в прошлом году, как и решение учредить управляющую компанию с участием КАМАЗа (51%) и республики (АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» — 49%). На санацию имущественного комплекса нового технопарка из республиканского бюджета будет выделено 650 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

27 июля челнинский КАМАЗ передал Новосибирску 100 газомоторных автобусов НЕФАЗ. Они выйдут на городские маршруты ближе к осени. Пока автобусы должны поставить на учет и подготовить к выходу, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Эту работу должны завершить до конца августа. Новые автобусы будут курсировать на пяти маршрутах. Они оснащены системой обогрева, кондиционерами, видеоконтролем за пассажиропотоком и за безопасностью. Вместимость транспорта — до 84 человек.



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Максим Кокунин