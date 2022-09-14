В Челнах две строительные организации задолжали более 1,5 млн рублей налогов

В Набережных Челнах судебные приставы возбудили исполнительные производства в отношении двух строительных фирм. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Татарстану.

Первая фирма задолжала 1,5 миллиона рублей. Судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы с целью установления имущества, принадлежащего должнику на праве собственности. Выяснилось, что у организации есть бурильная машина. Спецтехнику арестовали и предупредили руководителя организации об уголовной ответственности по 312 ст. УК РФ за отчуждение или растрату арестованного имущества.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У второго юридического лица задолженность составила 271 тысячу рублей. Пристав-исполнитель арестовал полуприцеп, принадлежащий организации.



Строительные компании должны оплатить всю сумму задолженности и исполнительский сбор. В противном случае их имущество передадут на торги, а вырученные от реализации денежные средства перечислят в Федеральную налоговую службу в счет погашения долга.



В начале сентября в Дрожжановском районе Татарстана приставы взыскали с местной агрофирмы 3 млн рублей после того, как в их отделение обратилось районное государственное ветеринарное объединение.



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Татьяна Леухина