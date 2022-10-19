В Казани утонул мужчина на озере Большое Чуйково
В Ново-Савиновском районе Казани утонул мужчина в озере Большое Чуйково. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы РТ в пяти метрах от берега извлекли с поверхности воды тело мужчины в верхней одежде.
Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Накануне днем 71-летний житель села Старое Тябердино Кайбицкого района ушел на рыбалку на местный пруд, но вечером домой он не вернулся. Позже его тело нашли спасатели.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым