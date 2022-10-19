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В Казани утонул мужчина на озере Большое Чуйково

19:16, 19.10.2022
В Казани утонул мужчина на озере Большое Чуйково
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Ново-Савиновском районе Казани утонул мужчина в озере Большое Чуйково. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы РТ в пяти метрах от берега извлекли с поверхности воды тело мужчины в верхней одежде.

Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Накануне днем 71-летний житель села Старое Тябердино Кайбицкого района ушел на рыбалку на местный пруд, но вечером домой он не вернулся. Позже его тело нашли спасатели.

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Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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