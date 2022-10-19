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В Татарстане 71-летний рыбак утонул в пруду, упав с берега

13:19, 19.10.2022
В Татарстане 71-летний рыбак утонул в пруду, упав с берега
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Накануне днем 71-летний житель села Старое Тябердино Кайбицкого района ушел на рыбалку на местный пруд, но вечером домой он не вернулся. Позже его тело наши спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Отправившиеся на поиски родственники смогли найти лишь рыболовные снасти. Уже сегодня утром по запросу от МВД на место происшествия прибыли спасатели ЗПСО №1.Через некоторое время они нашли тело мужчины в четырех метрах от берега и на глубине два метра. Его передали сотрудникам полиции.

Причина происшествия устанавливается. По предварительным данным, рыбачивший мужчина поскользнулся и упал в воду. Рядом не оказалось никого, кто бы мог прийти ему на помощь.

В начале месяца вблизи деревни Красный Яр в Рыбно-Слободском районе Татарстана утонули двое мужчин — их тела обнаружили в реке Кама рядом с лодкой.

По предварительной информации, три рыбака перевернулись на моторной лодке «Казанка». Один из них вплавь самостоятельно выбрался на заливные луга, двое утонули. Очевидцы доставили спасшегося на берег.

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Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

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