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В России зарегистрировали препарат от COVID-19 «Амбервин»

18:44, 19.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В России зарегистрировали препарат от COVID-19 «Амбервин»
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для лечения COVID-19 «Амбервин». Информация опубликована в реестре ведомства.

— Лечение новой коронавирусной инфекции среднетяжелого течения в составе комплексной терапии вирусного поражения легких, — передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Препарат разработала компания «Промомед». Применяется внутримышечно и через ингаляции.

В июле в России зарегистрировали назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак» компании «Генериум». Вакцина применяется с интервалом в 3 недели между введением компонентов. В состав обоих компонентов входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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