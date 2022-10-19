В России зарегистрировали препарат от COVID-19 «Амбервин»
Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для лечения COVID-19 «Амбервин». Информация опубликована в реестре ведомства.
— Лечение новой коронавирусной инфекции среднетяжелого течения в составе комплексной терапии вирусного поражения легких, — передает ТАСС.
Препарат разработала компания «Промомед». Применяется внутримышечно и через ингаляции.
В июле в России зарегистрировали назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак» компании «Генериум». Вакцина применяется с интервалом в 3 недели между введением компонентов. В состав обоих компонентов входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека.
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