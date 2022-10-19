В Татарстане полицейские изъяли около 19 тысяч пачек контрафактных сигарет

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Чистопольскому району Татарстана изъяли у 46-летнего местного жителя около 19 тысяч пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого была обнаружена табачная продукция различных наименований, часть которой не имела акцизов, а на остальных были акцизные марки с признаками подделки.

Согласно заключениям технико-криминалистической и судебной экспертиз, данные федеральные акцизные марки являются контрафактными, изготовлены не Гознаком, а выполнены способом плоской офсетной печати.

Следственным отделом ОМВД России по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст.171.1 УК РФ.

В августе сообщалось, что в Набережных Челнах обнаружили склад, где незаконно хранилась партия немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Их в дальнейшем планировали сбыть.

По данному факту возбудили уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса России — приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере, организованной группой, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Управления ФСБ по Татарстану.

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Максим Кокунин