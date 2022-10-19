Мэр Казани Ильсур Метшин высоко оценил цифровизацию производственных процессов «Казаньоргсинтеза»

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с генеральным директором «Казаньоргсинтеза» Айратом Сафиным. Глава города отметил, что казанское предприятие СИБУРа вносит значимый вклад в развитие всех сфер жизни Казани.

— Отрадно, что предприятие развивается: продолжает инвестиционные проекты, модернизирует действующие производства, внедряет современные цифровые инструменты. «Казаньоргсинтез» является одним из ключевых элементов уникального нефтехимического кластера республики. Его успешная работа в текущих условиях имеет большое значение для города, малого бизнеса, особенно для компаний-переработчиков сырья, образовательных учреждений, молодых специалистов, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Как сообщил в ходе встречи генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, предприятие продолжает реализацию инвестиционных проектов, модернизацию действующих производств и строительство электрогенерирующих мощностей. С момента вхождения предприятия в группу СИБУР прошло чуть больше года. За это время был решен вопрос сырьевого обеспечения, который длительное время являлся проблемным. Сейчас «Казаньоргсинтез» загружен на 100%. Предприятие включено в единую систему продаж, обслуживания и логистики компании СИБУР. Это позволяет минимизировать влияние колебаний на рынке на отдельную продукцию.

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Стабильность основной деятельности позволяет реализовывать новые проекты развития, улучшать условия труда для сотрудников, инвестировать в социальную сферу. Приоритетное направление для предприятия — улучшение условий труда сотрудников. Построена отдельная работа по ключевым блокам: питание, транспорт, медицина, спецодежда, клининг, ремонт рабочих пространств. Большая часть изменений, произошедших за последний год, связана именно с этим.

Ключевой вектор развития предприятия — цифровизация производства. Одним из первых внедряемых цифровых инструментов на КОСе стал ЭКОНС. Это система, которая визуализирует влияние наиболее значимых параметров производственного процесса (давление, расход, температура и др.) на экономику предприятия. Видны уже первые результаты работы — подтвержден первый экономический эффект.

