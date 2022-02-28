В 2021 году в Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти

В 2021 году в Татарстане добыли 34,5 млн тонн нефти, что на 5,8% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов.

27,4 млн тонн добытой нефти приходится на компанию «Татнефть», остальные 7,1 млн тонн — на малые нефтяные компании, которые внесли во все уровни бюджета 154 млрд рублей. В целом по стране добыто 524 млн тонн нефти, что на 2,2% больше, чем в 2020 году.

Фото: tatarstan.ru

Как рассказал главный инженер АО «Нефтеконсорциум МНК» Олег Вышенский, в 2021 году 23 малые нефтяные компании перевыполнили план по уровню добычи нефти, в эксплуатацию ввели 276 новых скважин, еще более 150 планируют ввести в текущем году.

Также сегодня совет директоров ПАО «Татнефть» провел очередное заседание, на котором рассмотрел итоги исполнения бюджета за январь 2022 года. Прирост запасов компании в РФ с 2018 по 2021 годы оценивается в 116% от запланированного, или 123,2 миллиона тонн нефти и 6,1 млрд кубометров газа.

Диана Жиленкова