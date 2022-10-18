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В Татарстане внесли изменения в состав экспертного совета ОЭЗ «Иннополис»

20:22, 18.10.2022
В Татарстане внесли изменения в состав экспертного совета ОЭЗ «Иннополис»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане внесли изменения в состав комиссии экспертного совета ОЭЗ «Иннополис». Постановление кабмина республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав комиссии ввели: замминистра промышленности и торговли Татарстана Родиона Карпова, начальника отдела земельно-имущественных отношений и архитектурной политики Департамента регионального развития Минэкономразвития России, руководителя исполкома Иннополиса Ильдара Хуззятова.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Иннополис» по итогам Наблюдательного совета зашли 10 новых резидентов и партнеров. Среди проектов: умная станция для беспилотников, платформа голосования для государственных учреждений и другие. Суммарный объем инвестиций в новые IT-проекты составит 589,1 млн рублей.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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