В Татарстане внесли изменения в состав экспертного совета ОЭЗ «Иннополис»
В Татарстане внесли изменения в состав комиссии экспертного совета ОЭЗ «Иннополис». Постановление кабмина республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав комиссии ввели: замминистра промышленности и торговли Татарстана Родиона Карпова, начальника отдела земельно-имущественных отношений и архитектурной политики Департамента регионального развития Минэкономразвития России, руководителя исполкома Иннополиса Ильдара Хуззятова.
На этой неделе в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Иннополис» по итогам Наблюдательного совета зашли 10 новых резидентов и партнеров. Среди проектов: умная станция для беспилотников, платформа голосования для государственных учреждений и другие. Суммарный объем инвестиций в новые IT-проекты составит 589,1 млн рублей.
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