В ОЭЗ «Иннополис» зашли 10 новых резидентов и партнеров

В особую экономическую зону (ОЭЗ) «Иннополис» по итогам Наблюдательного совета зашли 10 новых резидентов и партнеров. Среди проектов: умная станция для беспилотников, платформа голосования для государственных учреждений и другие. Суммарный объем инвестиций в новые IT-проекты составит 589,1 млн рублей.

Финальное в 2022 году заседание Наблюдательного совета особой «Иннополиса» состоялось в Кабмине Татарстана под председательством президента республики Рустама Минниханова. По результатам совета 4 новых резидента и 6 партнеров вошли в состав ОЭЗ. В общей сложности компании создадут 153 новых рабочих места.

Резидент «Русдронопорт» займется разработкой автоматизированной станции для беспилотных авиационных систем с комплексными технологическими решениями для взлета, посадки и хранения беспилотников.

Qummy — foodtech-стартап будет развивать технологию шоковой заморозки «Умный лед», благодаря которой замороженные блюда могут храниться 180 суток без потери качества. После еда будет доготавливаться в умных печах Qummy — на выходе получится блюдо ресторанного качества.

Компания «Гемоскан» разрабатывает оборудование и программное обеспечение, которое умеет делать диагностику биологических жидкостей животных при помощи технологий машинного зрения и искусственного интеллекта.

Представители компании «ИЦС Платформа» будут работать над системой «Function four», которая позволяет проводить групповые видеоконференции и голосование в закрытых сетях.

Фото: president.tatarstan.ru

Партнерами стали следующие компании:



«Газпром ВНИИГАЗ» является головным научным центром ПАО «Газпром» в области технологий, связанных с проектами ПАО «Газпром». Компания планирует создать обособленное подразделение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на территории Иннополиса. Также в планах создать центр компетенций для взаимодействия с научными организациями Татарстана для разработки интеллектуальных систем поддержки принятия решений при управлении техническим состоянием и целостностью производственных объектов в топливно-энергетических компаниях.

«ЭнергоИнновации» будет развивать зарядную инфраструктуру в Иннополисе и по всей России. Ключевая разработка команды — зарядные станций для электромобилей «E-prom».

Компанией «БаСтрим» на территории ОЭЗ «Иннополис» планируется разработка интеллектуальной облачной платформы для анализа больших данных с подключенных электротранспортных средств. Учредителем компании является ПАО «Камаз».

Техспейс «Андромеда» — IT-акселератор для детей, подростков и начинающих специалистов. Компания разрабатывает собственную IT-платформу, а также проводит офлайн и онлайн мероприятия по следующим направлениям: робототехника, программирование, 3D-моделирование, разработка видеоигр и веб-дизайн.

Компания Test IT –полнофункциональная отечественная система управления тестированием, которая внесена в реестр отечественного ПО. Компания будет развивать систему автоматического тестирования программных продуктов, которая позволяет разрабатывать ПО и применяется для обеспечения работоспособности и функциональности ПО на уровне мировых аналогов.

Союз организаций «бизнес-ангелов» занимается привлечением частных инвестиций в проекты на ранних стадиях развития. Совместно с Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана компания уже проинвестировала в ряд компаний-стартапов ОЭЗ «Иннополис».

— Особая экономическая зона «Иннополис» уверенно двигается в сторону развития собственного технологического кластера. С каждым новым наблюдательным советом ОЭЗ «Иннополис» пополняется проектами, которые объединяют науку, разработку и производство, создавая на базе особой экономической зоны центры компетенций. Сегодня пример такой компании — «Газпром ВНИИГАЗ». Появляются такие компании как «Русдронопорт», которые занимаются созданием инфраструктуры для развития беспилотников. Сегодня Иннополис — это то место, где органично сложились все составляющие для успешного развития IT-компаний и промышленных предприятий: налоговая и кадровая политика, соседство науки и бизнеса, обучающие мероприятия, привлечение инвестиций в молодые проекты, и, конечно, профессиональное IT-сообщество, — заявил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, в сентябре депутаты Госсовета Татарстана внесли изменения в республиканский закон о дифференцированных налоговых ставках для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Пониженные ставки продлили на три года, до 31 декабря 2025 года — для налогоплательщиков в малых городах с населением до 7 тыс. человек. Уменьшилось и пороговое значение дохода для тех, кто занимается разработкой ПО.

— В условиях беспрецедентного давления требуется поддержание стартапов в «Иннополисе» путем сохранения льготных условий предпринимательской деятельности, — заявил вице-премьер Роман Шайхутдинов. — Сегодня 127 компаний и стартапов, резидентов «Иннополиса», уже пользовались такой льготой, и она оказала положительное влияние на их развитие. Есть и 10 компаний, который [ради льготных ставок] перерегистрировались в «Иннополисе» из других регионов РФ.

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Максим Кокунин