В Госдуму внесли проект, упрощающий покупки в иностранных интернет-магазинах

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой внес в Госдуму законопроект, который позволит совершать покупки в иностранных магазинах в интернете в пределах 15 тысяч рублей, не проходя идентификацию. Законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

— Принятие предлагаемых поправок даст возможность предоставить гражданам альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизировать административную нагрузку на банки, связанную с проведением процедур идентификации/упрощенной идентификации, — говорится в пояснительной записке.

Фото: pixabay.com

Сейчас пользователь может без прохождения идентификации, используя дистанционные банковские сервисы, совершить покупку на сумму до 15 тысяч рублей в интернет-магазине, зарегистрированном на территории России.

Для того, чтобы совершить аналогичную покупку в иностранном интернет-магазине, ему нужно либо пройти упрощенную идентификацию, либо идентификацию с личной явкой в отделение банка. Из-за политической ситуации и внесения российских банков в санкционные списки у пользователей могут возникнуть проблемы с оплатой.

При этом депутат предлагает сохранить за кредитными организациями обязанность выявления подозрительных операций, совершаемых в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, что позволит осуществлять контроль за совершаемыми операциями на надлежащем уровне.

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Татьяна Леухина