Депутат Лантратова поддержала законопроект о материнстве

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала о необходимости законопроекта об установлении универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребенка до достижения им возраста 17 лет с 1 января 2023 года. Беседу с ней провел RT.

— Поддержка материнства является чрезвычайно важным, можно сказать приоритетным для государственной политики направлением, где любые недоработки могут негативно сказаться на выполнении задач, которые перед нами ставит президент, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru

Она считает, что поддержка государства в этом вопросе должна быть «ощутимой и реальной». По ее словам, на данный момент лишь малая часть женщин может претендовать на пособие. При этом многие сталкиваются с проблемами при его оформлении. Поэтому необходим пересмотр подхода в назначении пособия беременным.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении проект об универсальном пособии беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума (в среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей).



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Елизавета Пуншева