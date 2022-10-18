Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей и беременных

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет, сообщает «РИА Новости».

Согласно законопроекту, универсальное пособие будет выплачиваться беременным и семьям с детьми, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума. При этом предусматривается применение комплексной оценки нуждаемости в пособии, включающей оценку доходов семьи, имущественной обеспеченности и трудового потенциала. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума (в среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей).

Стоит отметить, что семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие. Нововведение планируется ввести с 1 января 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что регионам дополнительно выделят 29 миллиардов рублей на детские выплаты. Эти средства пойдут на ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.

— С учетом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 миллиардов рублей, — сказал он.



Напомним, в марте президент России Владимир Путин заявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8—16 лет. Весной сообщалось, что татарстанские семьи с детьми уже получили 271,8 млн рублей новых выплат. Всего на эти цели направят 1,3 млрд.

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Максим Кокунин