Билеты на «зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» раскуплены за 4 дня до матча

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» в своих социальных медиа объявил о том, что билеты на ближайшее «зеленое дерби» уже раскуплены.

Матч должен пройти 22 октября на льду «Татнефть Арены». Домашний стадион «Ак Барса» вмещает около 9 тысяч зрителей во время хоккейных матчей и больше 10 тысяч во время других мероприятий.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Напомним, предыдущее противостояние казанского и уфимского клубов прошло в Уфе 27 сентября и завершилось разгромом «Салавата» — 3:0.

«Ак Барс» проиграл все последние шесть игр сезона и занимает шестое место Восточной конференции с 20 очками в активе. «Салават Юлаев» идет на четвертой позиции с 23 очками.