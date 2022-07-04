В Казани на улице 2-ой Азинской уже несколько дней протекает канализация

Фото: Максим Кокунин

В Казани на улице 2-ой Азинской уже несколько дней подряд протекает канализация. Вода заливает как пешеходную зону, так и проезжую часть, сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: Максим Кокунин

Канализационные воды бегут ручьем от старой теплотрассы вдоль заброшенного частного сектора. Затапливать улицу начало еще в прошлую пятницу. За это время на участке не появилось ни одной аварийной бригады.

Фото: Максим Кокунин

26 мая рядом с этим же местом на пересечении улиц Академика Губкина и Зур Урам также прорвало канализацию. Вода затопила две автобусные остановки и дошла до улицы проспект Победы. В МУП «Водоканал» сообщили, что заявка на чистку засора канализации действительно поступала и работы были выполнены тем же вечером.



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Максим Кокунин