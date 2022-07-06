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Генконсул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь завершает свою миссию

15:46, 06.07.2022 1
Генконсул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь завершает свою миссию
Фото: tatarstan.ru

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь завершает свою миссию в столице республики и направляется на другое место работы. Сегодня он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Сегодня взаимодействие Генерального консульства Китая с государственными органами нашей республики находится на очень высоком уровне, — отметил глава республики.

Фото: tatarstan.ru

Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами, а в последние годы контакты стали особенно интенсивными.

Также на встрече Рустам Минниханов вручил У Инциню медаль в честь 100-летия ТАССР, передает пресс-служба президента Татарстана.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 июл
    Удачи ему на новом месте! Надеюсь, следующий генконсул будет таким же хорошим.
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