Генконсул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь завершает свою миссию

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь завершает свою миссию в столице республики и направляется на другое место работы. Сегодня он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Сегодня взаимодействие Генерального консульства Китая с государственными органами нашей республики находится на очень высоком уровне, — отметил глава республики.

Фото: tatarstan.ru

Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами, а в последние годы контакты стали особенно интенсивными.

Также на встрече Рустам Минниханов вручил У Инциню медаль в честь 100-летия ТАССР, передает пресс-служба президента Татарстана.

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Татьяна Леухина