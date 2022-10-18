Главное о коронавирусе на 18 октября: в США создали вариант COVID-19, отмена ПЦР-теста для пребывающих россиян
Отменить сдачу ПЦР-теста для прибывающих непривитых граждан России предложил Роспотребнадзор
- Число закрытых из-за ОРВИ и коронавируса групп в детсадах Югры выросло в два раза за неделю — в регионе приостановили работу 45 групп в 23 детских садах. Меж тем, в Югре количество заражений COVID-19 впервые за 2,5 месяца составило менее 100 в сутки — 17 октября было зафиксировано 74 новых больных коронавирусом.
- В Санкт-Петербурге отменили дополнительные санитарно-профилактические мероприятия против коронавируса. Теперь при входе в учреждение не будет требоваться термометрия, возможность обработки рук антисептиком, а также дополнительная уборка и регулярное проветривание помещений.
- Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-теста для прибывающих непривитых граждан России. Также ведомство хочет предлагает упразднить пункт постановления, предписывающий работодателям обеспечить информирование сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов.
Global Times: методы США в борьбе с COVID-19 политически мотивированы
В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 625 228 176 раз, 6 569 191 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 990 467). На второй строчке — Индия (44 632 430), на третьей — Франция (36 485 341), на четвертой — Германия (34 758 889), на пятой— Бразилия (34 746 462).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 065 441). За ними следуют Бразилия (687 144), Индия (528 913), Россия (381 134, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 279).
За время пандемии было сделано 9 091 630 218 инъекций вакцины против коронавируса.
- Китайская газета Global Times выразила мнение, что «политические мотивы [в подходах США к борьбе с пандемией] в большинстве случаев преобладают над четким научным подходом и даже над ценностью человеческих жизней». Отмечается, что США, «несмотря на самое большое число погибших от COVID-19, продолжают критиковать политику нулевой терпимости к коронавирусу, реализуемую Китаем».
- Ученые из Бостонского университета объединили шиповидный белок омикрон-штамма COVID-19 c изначальным вариантом коронавируса. В итоге, его летальность составила 80% у мышей, а отдельно изначальный вариант коронавируса приводит к 100% летальности. Исследование уже раскритиковали из-за лабораторного создания нового штамма, ученые заявили, что не делали изначальный штамм более опасным.
- Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит заявил, что каждый десятый человек на планете живет в условиях чрезвычайной бедности. По его словам, «свою роль в росте бедности сыграла пандемия коронавируса».
- Минздрав Сирии отменил антиковидные ограничения для въезжающих в страну лиц. Их освободили от прохождения ПЦР-теста или необходимости предоставления сертификата о вакцинации от коронавируса международного образца при проезде через наземные, воздушные или морские пограничные пункты.
- Представитель кредитной страховой компании Allianz Trade Йохан Гиромс предположил, что надвигающийся экономический кризис будет гораздо более серьезным, чем коронавирусный: «Это нетипичный, многогранный кризис. Все показатели идут вниз. Крайне редко бывает, что так много негативных факторов одновременно накладываются друг на друга».
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