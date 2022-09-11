Минфин назвал бюджет России на предстоящую трехлетку одним из самых сложных
Бюджет России на ближайшую трехлетку станет самым сложным в профессиональной карьере для главы Минфина Антона Силуанова, об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Силуанов отмечает, что это связано с тем, что при подготовке проекта бюджета на 2023—2025 годы в него закладывают больше средств на достижение технологического суверенитета страны.
— Мы, столкнувшись с ограничениями, с санкциями, поняли, что целый ряд критических технологий не производится в нашей стране. Поэтому и вопрос восполнения тех компетенций, которые мы получали из-за рубежа, — длительная достаточно, конечно, программа, но без нее нам никак не обеспечить технологический суверенитет. На все это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку тоже закладываем их, — объяснил Силуанов.
В июле Минфин России предложил сократить более 1,6 трлн рублей расходов из бюджета по государственным программам в 2023—2025 годах.
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