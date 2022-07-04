Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 трлн рублей

Минфин России предложил сократить более 1,6 трлн рублей расходов из бюджета по государственным программам в 2023—2025 годах, сообщают «Ведомости».



Траты предлагается уменьшить на 557 млрд рублей в 2023 году, на 539 млрд рублей в 2024-м и на 534 млрд рублей в 2025-м.

Больше расходов планируют снять по программе «Развитие транспортной системы» — это 390 млрд рублей с 2023 по 2025 год. Около 150 млрд за следующие 3 года планируют снять с госпрограммы «Научно-технологическое развитие» и 120 млрд рублей — с программы «Обеспечение обороноспособности страны» за тот же период.

Предполагается, что куратор государственной программы самостоятельно определит расходы, от которых нужно отказаться.

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Маргарита Головатенко