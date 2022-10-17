КАМАЗ не планирует возвращаться к сокращенной рабочей неделе

КАМАЗ работает в режиме полной рабочей недели и не планирует возвращаться к работе по сокращенному графику, который применялся для части персонала с весны. Об этом заявили в пресс-службе предприятия.

Там объяснили, что КАМАЗ выпускает приказы о возможном объявлении простоя в требуемые для компании моменты и, как правило, аннулирует их до наступления срока исполнения. Приказы обычно издаются компанией за несколько месяцев до предполагаемой даты ухода в простой, пишет «Интерфакс».

Фото: kamaz.ru

В конце мая на КАМАЗе ввели трехдневную рабочую неделю для ряда сотрудников. При этом на предприятии организовали временную занятость для сотрудников, чья нагрузка уменьшилась из-за антироссийских санкций и ограничения поставок автомобильных компонентов.

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Татьяна Леухина