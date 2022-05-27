На КАМАЗе введена трехдневная рабочая неделя для ряда сотрудников

С 26 мая на КАМАЗе введена трехдневная рабочая неделя для ряда сотрудников. Об этом сообщает корпоративная газета предприятия «Вести КАМАЗа».

Так, по сокращенному графику теперь работают руководители, специалисты и служащие (РСиС), а также рабочие производственных участков, испытывающих дефицит комплектующих. Для основной массы работников производства график остался традиционным.

Кроме того на КАМАЗе организована временная занятость для сотрудников, чья нагрузка уменьшилась из-за антироссийских санкций и ограничения поставок автомобильных компонентов. По словам директора департамента трудовых отношений компании Сергея Романюка, ею охвачены 5,5 тысячи работников. Это позволит предприятию удержать уровень доходов сотрудников и сохранить трудовой коллектив.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно на КАМАЗе не исключили, что проиндексируют зарплаты сотрудникам в конце 2022 года в дополнение к майской индексации. По словам замгендиректора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанны Халиуллиной, возможность еще одной индексации до конца года зависит от объемов продаж автомобилей во втором и третьем кварталах. Если у компании будет возможность проиндексировать зарплаты, об этом сообщат дополнительно.



Дарья Акимова