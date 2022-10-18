Исследование: в каждой 12-й компании Казани работают служебные животные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в каждой 12-й компании работают служебные животные. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.



Согласно исследованию, 8% компаний используют в служебных целях котов и собак. Как рассказали в организациях, они выполняют функции охранников, а кошки также снимают у работников стресс. Чаще всего четырехлапых сотрудников можно встретить на производственных предприятиях, в строительных компаниях и организациях сферы услуг.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В орнитологической службе Кремля, например, есть ястребы и филины. Они защищают памятники архитектуры от других птиц, в том числе ворон.

В исследовании участвовали представители тысячи предприятий и организаций России. Опрос проводился с 1 по 11 октября 2022 года.



В мире набирает популярность пет-терапия — новое направление терапии, в которой участвуют животные. Все чаще животных привлекают к помощи людям вне дома, например, в ряде больниц Европы есть собаки-терапевты. Кроме того, широко известна иппотерапия, занятия которой практикуют и в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина