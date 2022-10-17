В Казани откроют вторую очередь парка в «Салават купере»

В Казани завтра, 18 октября, откроется вторая очередь парка в микрорайоне «Салават купере». Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

Вторая очередь включает уникальное игровое оборудование и более 700 кв. м свободного пространства для выгула домашних собак.

Завтра в 11.00 на территории парка пройдут игры-квесты и научное шоу для детей, состоится открытая тренировка по настольному теннису, мастер-класс по музыкальной импровизации, по выращиванию растений.

В зоне коворкинга пройдут мастер-классы по кожаной мозаике и ткачеству, а также здесь расскажут о дальнейшей работе пространства.

В начале октября в новом общественном пространстве обустройство озера выполнили на 83%. Уже тогда завершился монтаж оборудования детской и спортивной площадок, а также площадки для выгула собак, оборудованы ограждения, лестницы и пандусы. Одновременно с общестроительными работами продолжается установка малых архитектурных форм.

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Татьяна Леухина