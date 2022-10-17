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На участке трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск движение перенаправят на временный объезд

11:23, 17.10.2022
На участке трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск движение перенаправят на временный объезд
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Марий Эл на участке трассы А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск с 92 по 95 км движение транспорта организуют по временной объездной дороге. Об этом предупреждает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Движение на временный объезд перенаправлено с 11.00 (мск) сегодняшнего дня. На какое время вводится мера, не указано.

скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, в этом месяце в Татарстане завершили ремонт трассы А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга». На участке км 95 — км 126 провели работы по устройству защитных слоев.

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Татьяна Демина
ОбществоАвто Татарстан

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