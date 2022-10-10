В Татарстане отремонтировали трассу Йошкар-Ола — Зеленодольск

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Татарстане завершили ремонт федеральной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга». На участке км 95 — км 126 провели работы по устройству защитных слоев, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Дорожники уложили покрытие из асфальтобетонной смеси, которую подобрали по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. Также они досыпали обочины и нанесли на дорогу разметку.

В общей сложности в текущем году по заказу «Волго-Вятскуправтодора» в Татарстане защитные и слои износа устроили на 93 км дорог.

Источник: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Напомним, в Верхнеуслонском районе Татарстана отремонтировали 20 км федеральной автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. На участке с 8-го по 28-й км устранили деформации и трещины, уложили покрытие из асфальтобетонной смеси.



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Татьяна Демина