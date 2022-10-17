Исследование: почти треть родителей в России оценивают питание в школах на «тройку»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти каждый третий родитель в России — 28% — оценили школьное питание на три из пяти баллов. Почти столько же — 27% — поставили ему «хорошо», а «отлично» — всего 7%, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Средняя оценка школьной еды составила 3,4 балла. Матери относились к ней строже — их оценки вкуса качества блюд ниже, чем у отцов — 3,3 и 3,5 балла соответственно.



Еще 7% опрошенных россиян считают, что питание их детей в школах организованно на два из пяти баллов. «Очень плохо» — на единицу — его оценили 3% респондентов. Еще 13% затруднились оценить школьное питание.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В опросе участвовали 1,6 тысячи родителей школьников из 372 населенных пунктов России. Исследование проводилось с 10 по 14 октября текущего года.

Напомним, на организацию питания обучающихся в 2022—2023 годах в общеобразовательных учреждениях Казани потратят 350 миллионов рублей. В меню 105 наименований продукции — от блинчиков с различными начинками, творога и кефира до кабачковой икры, яблочного повидла и соленых огурцов.



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Елизавета Пуншева