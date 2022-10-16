Ночью в Татарстане ожидаются заморозки — температура опустится до -2 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь на понедельник в Татарстане ожидаются заморозки. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры могут опуститься до -2 градусов.

В Казани ночью ожидается от +1 до +3 °С. Синоптики также прогнозируют юго-западный умеренный ветер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До -1 градуса этой ночью ожидается в Набережных Челнах. До -2 °С температура может опуститься в Аксубаево.

Завтра днем в Татарстане ожидается от +7 до +12 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и юго-западный умеренный ветер.

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Татьяна Демина