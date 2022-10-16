Новости общества

18:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ночью в Татарстане ожидаются заморозки — температура опустится до -2 градусов

17:27, 16.10.2022
Ночью в Татарстане ожидаются заморозки — температура опустится до -2 градусов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ночь на понедельник в Татарстане ожидаются заморозки. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры могут опуститься до -2 градусов.

В Казани ночью ожидается от +1 до +3 °С. Синоптики также прогнозируют юго-западный умеренный ветер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До -1 градуса этой ночью ожидается в Набережных Челнах. До -2 °С температура может опуститься в Аксубаево.

Завтра днем в Татарстане ожидается от +7 до +12 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и юго-западный умеренный ветер.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также