Ночью в Татарстане ожидаются заморозки — температура опустится до -2 градусов
В ночь на понедельник в Татарстане ожидаются заморозки. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры могут опуститься до -2 градусов.
В Казани ночью ожидается от +1 до +3 °С. Синоптики также прогнозируют юго-западный умеренный ветер.
До -1 градуса этой ночью ожидается в Набережных Челнах. До -2 °С температура может опуститься в Аксубаево.
Завтра днем в Татарстане ожидается от +7 до +12 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и юго-западный умеренный ветер.
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