«Ак Барс» проиграл «Трактору» и потерпел шестое поражение подряд

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Челябинске проиграл «Трактору» (2:5). Это уже шестое поражение казанцев.

В первом периоде в ворота «Ак Барса» было заброшено две шайбы — забили Антон Бурдасов и Теему Пулккинен. Также после первого периода разница бросков была 33:6 в пользу «Трактора».

Третью и четвертую шайбы хоккеисты «Трактора» забросили во втором периоде — Сергей Телегин и Кирилл Капустин. После четвертой шайбы главный тренер команды Олег Знарок сменил вратаря: Тимура Билялова поменял Амир Мифтахов.

Одну шайбу «Ак Барс» забросил в большинстве — Станислав Галиев. Далее со стороны казанцев забил Никита Дыняка. Последнюю шайбу со стороны представителей Челябинска забросил Антон Бурдасов.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

В первом звене играли нападающие Вадим Шипачев и Александр Радулов. Кроме того, в состав вернулся нападающий Данис Зарипов, который пропустил первые две встречи уральского выезда. Капитан команды сыграет в одном звене с Никитой Дыняком и Ильей Сафоновым. Также вторую игру подряд место в воротах займет Тимур Билялов.

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Максим Кокунин