В Казани пройдут Всероссийские соревнования по танцевальному спорту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани планируются Всероссийские соревнования по танцевальному спорту. На их организацию и проведение готовы потратить более 7,1 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Всероссийские соревнования по танцевальному спорту начнутся с церемонии открытия. Планируется творческий номер длительностью не менее четырех минут. К ее организации и проведению привлекут ведущего и режиссера-постановщика.

Организатор должен подготовить 900 медалей с логотипом соревнований, столько же дипломов в рамке, а также 64 букета цветов и тысячу комплектов сувенирной продукции, в которые входят футболки.

Для транспортировки участников, судей, представителей, почетных гостей, оргкомитета в период проведения соревнований организатор должен предоставить комфортабельный микроавтобус вместимостью не менее 19 человек. На соревнованиях должна дежурить бригада скорой медицинской помощи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Судейскому составу и членам оргкомитета оплатят проезд до столицы Татарстана и обратно. В Казани их разместят как минимум в трехзвездочном отеле.

Для соревнований необходимо предоставить 4 тысячи полулитровых бутылок минеральной негазированной воды, обеспечить питание 50 волонтеров по типу ланч-бокс — в меню входят выпечка, салаты, вторые блюда с гарниром, фрукты на обед или ужин, пакетированный черный и зеленый чай, растворимый кофе и сахар в стиках. Для почетных гостей организуют чайный стол, для тренеров, судей, организаторов — кофе-брейки.

Профинансируют Всероссийские соревнования по танцевальному спорту из бюджета Татарстана. Организатора мероприятия ищет Министерство спорта республики.

В Казани также состоятся международные соревнований по рукопашному бою. На их организацию и проведение планируют выделить 14,6 миллиона рублей.

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Татьяна Демина