Новости общества

16:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ушел из жизни экс-председатель ВГТРК Олег Попцов

15:15, 16.10.2022
Ушел из жизни экс-председатель ВГТРК Олег Попцов
Фото: ru.wikipedia.org

Экс-председатель ВГТРК Олег Попцов скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.

— Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное, — написал он в своем telegram-канале.

Напомним, в сентябре в возрасте 68 лет скончался главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Он умер в Приморье во время экспедиции. Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоКультура

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также