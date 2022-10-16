Ушел из жизни экс-председатель ВГТРК Олег Попцов

Экс-председатель ВГТРК Олег Попцов скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.

— Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное, — написал он в своем telegram-канале.

Напомним, в сентябре в возрасте 68 лет скончался главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Он умер в Приморье во время экспедиции. Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.



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Максим Кокунин