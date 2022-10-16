В Белгороде три человека пострадали при обстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела города со стороны Украины пострадали три человека.

— В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним, -сказал он.

Он также отметил, что есть незначительные повреждения домов, заборов и машин, а на месте работают оперативные службы. «Задача администрации города Белгорода — оценить ущерб, сделать замеры окон и начать восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/vvgladkov

Сегодня над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прозвучали 16 взрывов.

ПВО сработали около 11:00 по мск. Отмечается, что в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости, от тихих до очень громких.

Напомним, на этой неделе один из многоквартирных домов в Белгороде получил повреждения.



На месте побывал начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев и мэр города Антон Иванов, а также все оперативные и медицинские службы.

Замгубернатора Белгородской области сообщил, что пострадавших после повреждения дома нет.

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Максим Кокунин