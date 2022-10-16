Над Белгородом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов, сообщает «РИА Новости».

ПВО сработали около 11:00 по мск. Отмечается, что в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости, от тихих до очень громких.

Фото: pixnio.com

Напомним, на этой неделе один из многоквартирных домов в Белгороде получил повреждения.



На месте побывал начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев и мэр города Антон Иванов, а также все оперативные и медицинские службы.

Замгубернатора Белгородской области сообщил, что пострадавших после повреждения дома нет.

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Максим Кокунин